Курс доллара на межбанке 19 июля повысился до 26,46 гривен/доллар

Евро подешевел на 6 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 19 июля 2018 года повысился на 3 копейки - до 26,46 грн/долл, курс в покупке повысился на 4 копейки - до 26,42 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 6 копеек - до 30,68 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4200-26,4600, евро 30,6419-30,6830 грн/евро, российский рубль 0,4160-0,4170 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,4200 26,4600

EUR/UAH 30,6419 30,6830

RUB/UAH 0,4160 0,4170

Напомним, 19 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3800 -26,4300, евро - 30,6931 - 30,7468 грн/евро, российский рубль - 0,4180 - 0,4190 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 18 июля, ослабил курс гривны до 26,30 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне: 2 630,3338 гривны за 100 долларов (+8,1775); 3 054,0806 гривны за 100 евро (-15,6778); 4,1817 гривны за 10 рублей (-0,0181).

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 июля 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже повысился на 16 копеек - до 26,50 гривен, в покупке курс доллара вырос на 11 копеек - до 26,27 гривен за доллар. По сравнению с данными 18 июля курс евро в продаже вырос на 12 копеек - до 30,99 гривен за евро.