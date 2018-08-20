Курс доллара на межбанке 20 августа снизился до 27,69 гривен/доллар

Евро подешевел на 6 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 20 августа 2018 года снизился на 9 копеек по отношению к уровню закрытия прошлых торгов - 27,69 грн/долл, курс в покупке снизился на 10 копеек до 27,65 грн/долл. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек - до 31,64 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6500 - 27,6900 грн/доллар, евро 31,5956 - 31,6385 грн/евро, российский рубль 0,4113 - 0,4121 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,6500 27,6900

EUR/UAH 31,5956 31,6385

RUB/UAH 0,4113 0,4121

Напомним, 17 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7500 - 27,7800 грн/доллар, евро 31,6683 - 31,6997 грн/евро, российский рубль 0,4118 - 0,4126 грн/рубль.

Отметим, что 20 августа 2018 года курс доллара в обменных пунктах Украины в 15:30 в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 15 копеек - до 27,91 гривен за доллар, курс покупки доллара опустился до 27,62 гривен за доллар. По сравнению с данными на 17 августа курс евро в продаже снизился на 8 копеек - до 31,96 гривен за евро.

Национальный банк Украины на межбанковском рынке 14 августа продал еще 66,6 млн для поддержки курса гривны. Был объявлен аукцион объемом до 100 млн долларов, на который подали 46 заявок. В итоге НБУ продал 66,6 млн, удовлетворив 22 заявки. Средневзвешенный курс по результатам торгов составил 27,4619 гривен за доллар.