Курс долара на міжбанку 20 серпня знизився до 27,69 гривень/долар

Євро подешевшав на 6 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 20 серпня 2018 року знизився на 9 копійок по відношенню до рівня закриття минулих торгів - 27,69 грн/дол, курс в покупці знизився на 10 копійок до 27,65 грн/дол. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок - до 31,64 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,6500 - 27,6900 грн/долар, євро 31,5956 - 31,6385 грн/євро, російський рубль 0,4113 - 0,4121 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,6500 27,6900

EUR/UAH 31,5956 31,6385

RUB/UAH 0,4113 0,4121

Нагадаємо, 17 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,7500 - 27,7800 грн/долар, євро 31,6683 - 31,6997 грн/євро, російський рубль 0,4118 - 0,4126 грн/рубль.

Відзначимо, 20 серпня 2018 року курс долара в обмінних пунктах України о 15:30 в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 15 копійок - до 27,91 гривень за долар, курс купівлі долара опустився до 27,62 гривень за долар. Порівняно з даними 17 серпня курс євро в продажу знизився на 8 копійок - до 31,96 гривень за євро.

Національний банк України на міжбанківському ринку 14 серпня продав ще 66,6 млн для підтримки курсу гривні. Було оголошено аукціон об'ємом до 100 млн доларів, на який подали 46 заявок. В результаті НБУ продав 66,6 млн, задовольнивши 22 заявки. Середньозважений курс за результатами торгів склав 27,4619 гривень за долар.