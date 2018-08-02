Курс долара на міжбанку 2 серпня підвищився до 27,04 гривень/долар

Євро подешевшав майже на 10 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 2 серпня 2018 року підвищився на 4 копійки - до 27,04 грн/дол, курс купівлі підвищився на 2,5 копійок - до 27,01 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 9,9 копійок - до 31,43 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,0100 - 27,0400, євро 31,3964-31,4285 грн/євро, російський рубль 0,4265-0,4272 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,0100 27,0400

EUR/UAH 31,3964 31,4285

RUB/UAH 0,4265 0,4272

Нагадаємо, 1 серпня торги по долару закрилися у діапазоні 26,9850-27,0000, євро 31,5130-31,5279 грн/євро, російський рубль 0,4286-0,4293 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 27,01 гривень за долар. Курс на 2 серпня становить 26,96 грн/долар.

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 серпня 2018 року, о 11:40 курс долара у продажу у порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 5 копійок - до 27,15 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився на 8 копійок - до 26,90 гривень за долар. Порівняно з даними на 1 серпня курс євро в продажу не змінився і склав 31,77 гривень за євро.