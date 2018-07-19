Курс долара на міжбанку 19 липня підвищився до 26,46 гривень/долар

Євро подешевшав на 6 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 19 липня 2018 року підвищився на 3 копійки - до 26,46 грн/дол, курс купівлі підвищився на 4 копійки - до 26,42 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок - до 30,68 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,4200-26,4600, євро 30,6419-30,6830 грн/євро, російський рубль 0,4160-0,4170 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,4200 26,4600

EUR/UAH 30,6419 30,6830

RUB/UAH 0,4160 0,4170

Нагадаємо, 19 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,3800 -26,4300, євро - 30,6931 - 30,7468 грн/євро, російський рубль - 0,4180 - 0,4190 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 18 липня, послабив курс гривні до 26,30 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2 630,3338 гривні за 100 доларів (+8,1775); 3 054,0806 гривні за 100 євро (-15,6778); 4,1817 гривні за 10 руб. (-0,0181).

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 липня 2018 року, в 11:30 курс долара в продажу підвищився на 16 копійок - до 26,50 гривень, курс купівлі долара виріс на 11 копійок - до 26,27 гривень за долар. Порівняно з даними 18 липня курс євро у продажу виріс на 12 копійок - до 30,99 гривень за євро.