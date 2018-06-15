Курс долара на міжбанку 15 червня підвищився до 26,36 гривень/долар

Євро знизився на 3 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу 15 червня 2018 року підвищився на 10 копійок до 26,36 грн/дол, курс купівлі підвищився на 10 копійок до 26,33 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки - до 30,57 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,3300 – 26,3600, євро 30,5454 – 30,5776 грн/євро, російський рубль 0,4180 - 0,4187 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,3300 26,3600

EUR/UAH 30,5454 30,5776

RUB/UAH 0,4180 0,4187

Нагадаємо, 14 червня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,2300 – 26,2600, євро 30,5736 – 30,6060 грн/євро, російський рубль 0,4207 - 0,4216 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 червня 2018 року, 11:10 курс долара в продажу підвищився на 8 копійок до 26,27 гривень, курс купівлі долара підвищився на 6 копійок до 26,05 гривень за долар. Порівняно з даними 14 червня, курс євро на продажу знизився на 22 копійки - до 30,81 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 15 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,22 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2621,9678 гривні за 100 доларів (+9,5468); 3075,5682 гривні за 100 євро (+2,3161); 4,2119 гривні за 10 рублів (+0,0728).