Курс долара на міжбанку 13 липня підвищився до 26,25 гривень/долар

Євро подешевшав на 7 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 13 липня 2018 року підвищився на 1 копійку - до 26,25 грн/дол, курс купівлі також підвищився на 1 копійку - до 26,24 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок - до 30,55 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,2350-26,2450, євро 30,5427-30,5518 грн/євро, російський рубль 0,4212-0,4217 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2350 26,2450

EUR/UAH 30,5427 30,5518

RUB/UAH 0,4212 0,4217

Нагадаємо, 12 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2250-26,2350, євро 30,6150-30,6241 грн/євро, російський рубль 0,4224-0,4230 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,23 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2622,8045 гривні за 100 доларів (+0,079); 3057,6655 гривні за 100 євро (-20,1029); 4,2163 гривні за 10 руб. (-0,0072).

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 липня 2018 року, об 11:45 курс долара в продажу підвищився на 4 копійки - до 26,32 гривень, у купівлі курс долара знизився на 1 копійку - до 26,09 гривень за долар. Порівняно з даними 12 липня курс євро на продажу знизився на 5 копійок - до 30,86 гривень за євро.