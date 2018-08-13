Курс долара на міжбанку 13 серпня досяг 27,38 гривень/долар

Євро подорожчав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку за підсумками торгів 13 серпня 2018 року в продажу підвищився на 5 копійок - до 27,38 грн / дол, курс в покупці підвищився до 27,34 грн/дол. Курс євро в продажу підвищився до 31,28 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,3400 -27,3800 грн/доллар, євро 31,1897 - 31,2354 грн / євро, російський рубль 0,4038 - 0,4046 грн / рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,3400 27,3800

EUR/UAH 31,2441 31,2871

RUB/UAH 0,4038 0,4046

Нагадаємо, 10 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,2900-27,3300 грн/доллар, євро 31,1897-31,2354 грн/євро, російський рубль 0,4045-0,4053 грн/рубль.



Сьогодні ж в обмінних пунктах України курс долара в продажу виріс до 27,49 гривень за долар, курс євро в продажу знизився до 31,54 гривень за долар.

Національний банк України (НБУ) на 14 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем, 13 серпня, послабив курс гривні до 27,34 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2734,4448 гривні за 100 доларів (+9,8808);

3118,0874 гривні за 100 євро (-3,1731).