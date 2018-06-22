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Курс доллара на межбанке на 12:50 понизился до 26,255 гривен/доллар

НовостиФинансы    22.06.2018 - 12:56
Фото: курс доллара на межбанке понизился (фото из открытых источников)
Фото: курс доллара на межбанке понизился (фото из открытых источников)

Евро повысился на 17 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 22 июня 2018 года в 12:50 в сравнении с показателем закрытия предыдущей сессии понизился на 3 копейки – 26,255 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 17 копеек - до 30,62 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2400 – 26,2600 грн/доллар, евро 30,6010 – 30,6244 грн/евро, российский рубль 0,4147 - 0,4153 грн/рубль.

По состоянию на 12:50 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты    Bid         Offer

USD/UAH 26,2350 26,2550

EUR/UAH 30,6005 30,6212

RUB/UAH 0,4154   0,4162

Напомним, 21 июня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2500 – 26,2850, евро 30,4080 – 30,4485 грн/евро, российский рубль 0,4116 - 0,4126 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,30 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2630,5365 гривны за 100 долларов (-17,0580); 3035,1130 гривны за 100 евро (-30,2719); 4,1239 гривны за 10 рублей (-0,0378).

Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,30 гривны/доллар Курс доллара на межбанке на 10:35 понизился до 26,26 гривен/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, Курс евро, Курс рубля, Межбанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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