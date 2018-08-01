Курс долара на міжбанку 1 серпня підвищився до 27 гривень/долар

Євро подешевшав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 1 серпня 2018 року підвищився на 3 копійки - до 27,00 грн/дол, курс купівлі підвищився на 6,5 копійок - до 26,99 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок - до 31,53 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися у діапазоні 26,9850-27,0000, євро 31,5130-31,5279 грн/євро, російський рубль 0,4286-0,4293 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,9850 27,0000

EUR/UAH 31,5130 31,5279

RUB/UAH 0,4286 0,4293

Нагадаємо, 31 липня торги по долару закрилися у діапазоні 26,9200-26,9700, євро 31,5179-31,5737 грн/євро, російський рубль 0,4301-0,4312 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 2 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,96 гривень за долар. Курс на 1 серпня становить 26,87 грн/долар.

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 серпня 2018 року, о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 12 копійок - до 27,10 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився на 10 копійок - до 26,82 гривень за долар. Порівняно з даними 31 липня курс євро на продажу зріс на 10 копійок - до 31,77 гривень за євро.