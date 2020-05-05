Курс доллара на карантине: от взлета к падению

Курс доллара к гривне после введения карантина в Украине и начала мирового экономического кризиса в течение марта 2020 года резко вырос на 14,7% с 24,56 грн/доллар до 28,18 грн, однако в течение апреля снизился до 26,97 грн/доллар. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Ажиотажный спрос на валюту начался еще во время длинных выходных на 8 марта. После праздников курс доллара резко вырос, добавляя по 50 копеек в день. На наличном рынке дневной рост иногда превышал одну гривну.

Росту курса также способствовал дефицит наличной валюты в банках. НБУ пояснял это невозможностью поставок наличных из США. Центробанк самостоятельно закупил партии валюты и продал их коммерческим банкам, удовлетворив их спрос.

Максимум был зафиксирован 30 марта, когда официальный курс поднялся до 28,18 грн.

Перелом на рынке произошел в начале апреля, когда спрос на валюту начал снижаться. Стабилизации ситуации также способствовали меры НБУ, который продал из резервов 2,2 млрд долларов в течение марта.

В апреле экономическая активность начала резко падать, а НБУ возобновил покупку валюты на межбанке. В течение апреля курс снизился более чем на одну гривну до 26,97 грн/доллар, однако так и не достиг уровня начала марта.

О снижении спроса на валюту свидетельствуют данные НБУ, согласно которым объем наличного валютного рынка в апреле упал по сравнению с мартом в 1,7 раза.

Официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает НБУ, является рыночным, и в целом отражает ситуацию на рынке.

bank.gov.ua

Отметим, первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что снижение курса доллара к гривне в апреле - начале мая 2020 года было вызвано рядом факторов, среди которых падение экономической активности и сокращение импорта.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины за апрель 2020 года пополнил резервы на 678,8 млн долларов.

Между тем, правительство Украины рассчитывает, что курс доллара к концу 2020 года вырастет до 29,5 гривен, что будет способствовать росту доходов госбюджета от налогов и таможенных платежей.