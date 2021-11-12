Курс доллара еще немного вырос перед выходными

Официальный курс гривны к доллару на 15 ноября установлен на таком уровне: 26,1107 гривен за 1 доллар (+0,0085). При этом курс доллара на 12 ноября составлял 26,1022 гривен за 1 доллар.

Фото: курсы валют на 15 ноября (bank.gov.ua)

Курс доллара стабильно находится в районе 26,10 гривен с начала недели.

Фото: динамика курса гривны к иностранным валютам

Межбанк

Сегодня на межбанке доллар снизился до отметки 26,11 гривен в продаже и 26,09 гривен в покупке. Однако в течение дня перешел к росту и за полчаса до закрытия рынка находится на отметке 26,26 гривен.

Прогноз

Как рассказали РБК-Украина опрошенные аналитики, курс доллара в ноябре будет колебаться в диапазоне 26-27 гривен. Этому способствует приток валюты от аграриев и низкий спрос на нее со стороны импортеров из-за нового локдауна.

Подробнее в материале "Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны".