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Курс долара ще трохи зріс перед вихідними

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 16:34
Курс долара ще трохи зріс перед вихідними Фото: курс долара ще трохи виріс (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Національний банк України (НБУ) на 15 листопада 2021 року підняв офіційний курс до позначки 26,11 гривень за долар. Це на одну копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.

Офіційний курс гривні до долара на 15 листопада встановлено на такому рівні: 26,1107 гривень за 1 долар (+0,0085). При цьому курс долара на 12 листопада становив 26,1022 гривень за 1 долар.

Курс долара ще трохи зріс перед вихідними

Фото: курси валют на 15 листопада (bank.gov.ua)

Курс долара стабільно знаходиться в районі 26,10 гривень з початку тижня.

Курс долара ще трохи зріс перед вихідними

Фото: динаміка курсу гривні до іноземних валют

Міжбанк

Сьогодні на міжбанку долар знизився до позначки 26,11 гривень у продажу і 26,09 гривень в покупці. Однак протягом дня перейшов до зростання і за півгодини до закриття ринку знаходиться на позначці 26,26 гривень.

Прогноз

Як розповіли РБК-Україна опитані аналітики, курс долара в листопаді буде коливатися в діапазоні 26-27 гривень. Цьому сприяє приплив валюти від аграріїв і низький попит на неї з боку імпортерів через новий локдаун.

Детальніше в матеріалі "Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні".

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