Курс доллара достиг нового 20-летнего максимума к мировым валютам

Британский фунт упал на 0,8% до 1,14185 доллара, самого низкого уровня с марта 2020 года. Падение ниже 1,1413 доллара приведет к его самому слабому уровню с 1985 года.

Падение фунта по отношению к доллару также было результатом укрепления доллара, который достиг 24-летнего максимума по отношению к японской иене в среду и тестировал максимум за 20 лет по отношению к евро.

Фунт упал на 15% по отношению к доллару в этом году, так как инфляция в Великобритании выросла до двузначных цифр, а экономический рост остановился, а потребители и предприятия пострадали от резкого роста цен на энергоносители.

Днем ранее фунт стерлингов достиг 1,1609 доллара, поскольку в сообщениях СМИ появились новые подробности о том, как вступающая в должность премьер-министр Лиз Трасс планирует справиться с растущим энергетическим кризисом в Великобритании, прежде чем начать падение из-за сомнений в том, какой эффект на самом деле окажут эти планы.

Аналитики говорят, что в росте фунта стерлингов в результате планов Трасса нет уверенности, и остаются вопросы о том, как они будут сочетаться с ужесточением денежно-кредитной политики Банка Англии.

В четверг Трасс объявит о планах помочь домохозяйствам справиться с ростом счетов за газ и электроэнергию, вызванным вторжением России в Украину. Некоторые финансовые аналитики оценили заявленный план Трасс по заморозке тарифов на электроэнергию в 100 млрд фунтов стерлингов или выше, помимо ее обещаний о снижении налогов на 30 млрд фунтов стерлингов.

Фунт не восстановит свои потери по отношению к доллару США в ближайшее время, поскольку резкое повышение процентной ставки от Банка Англии не сможет компенсировать ожидаемую рецессию и увеличение государственных расходов, прогнозирует опрос Reuters.