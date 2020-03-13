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Курс долара на аукціоні НБУ перевищив психологічну відмітку

Новини » Економіка     13.03.2020 - 13:30
Курс долара на аукціоні НБУ перевищив психологічну відмітку
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Безготівковий долар коштує дорожче 26 гривень

Національний банк України на аукціоні з продажу валюти в п'ятницю, 13 березня, продав 63,70 млн доларів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, оголошений обсяг продажу був 200 млн доларів, а сума заявок склала 98,10 млн доларів за курсом від 25,95 до 26,04 грн/долар.

У результаті НБУ продав 63,70 млн доларів, середньозважений курс склав 26,031 гривень за долар.

Нагадаємо, 12 березня на відкритті міжбанківського валютного ринку НБУ провів аукціон з продажу іноземної валюти на 200 млн доларів. Загальний обсяг заявок склав 86,4 млн доларів, з яких було задоволено заявки на 75,9 млн доларів. Середньозважений курс за результатами аукціону склав 25,81 грн за долар

НБУ продає валюту на міжбанківському ринку, при цьому не змінюючи тренд, а лише згладжуючи надмірні коливання.

Учасники валютного ринку на найближчий тиждень не очікують зміни напряму котирувань і прогнозують зростання курсу долара до 26,50 грн/долар.

Як заявив глава НБУ Яків Смолій, український валютний ринок реагує на ситуацію з невизначеністю з поширенням коронавірусу у світі. За його словами, на сьогодні спостерігається турбулентність на фінансових і товарних ринках, погіршення настроїв.

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Теми: Курс долара
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