Курс доллара 5 сентября: наличный рынок, межбанк, НБУ

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 сентября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 25,36 гривен за доллар, курс евро вырос на 18 копеек до 28,06 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,14 (25,10 - 4 сентября), продажи - 25,36 (25,31 - 4 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,60 (27,43 - 4 сентября), продажи - 28,06 (27,88 - 4 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,44 - 4 сентября), продажи 3,85 (3,84 - 4 сентября) грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,00-25,00 грн/доллар, немного повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 6 копеек до 25,34 гривен за доллар, курс в покупке до 25,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 27,96 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,34 гривен за доллар, повысив его по сравнению с 4 сентября (25,25). Таким образом, официальный курс на 6 сентября будет установлен примерно на этом же уровне.

Отметим, сегодня, 5 сентября, правление Национального банка обнародует решение по учетной ставке. Пресс-конференция руководства НБУ запланирована на 14:00. На прошлом заседании в июле НБУ снизил учетную ставку с 17,5% до 17,0%.

По данным НБУ, валютный рынок остается достаточно уязвимым к шокам как внутренним, так и внешним. В частности, остаются существенными внутренние политические и геополитические риски, связанные в частности с продолжающимся военным конфликтом на Востоке Украины.