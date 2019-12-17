Курс доллара на 17 декабря упал до нового минимума за четыре года

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,4903 гривен за доллар, что почти на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 17 декабря установлен на таком уровне: 2349,0376 гривен за 100 долларов (-0,7620 гривен).

При этом курс доллара на 16 декабря составляет 2349,7996 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 16 декабря - 2349,7996 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

bank.gov.ua

Напомним, 16 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 0,5 копеек до 23,49 гривен за доллар, курс в покупке до 23,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,16 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 16 декабря справочный курс на уровне 23,48 грн/доллар, понизив его по сравнению с 13 декабря (23,49). Справочный курс упал до нового минимума с начала 2019 года.

В то же время в обменных пунктах Украины 16 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 23,53 гривен за доллар, курс евро снизился на 4 копейки до 26,25 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,31 (23,35 - 13 декабря), продажи - 23,53 (23,55 - 13 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,88 (25,93 - 13 декабря), продажи - 26,25 (26,29 - 13 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,46 (3,46 - 13 декабря), продажи 3,78 (3,79 - 13 декабря) грн за 10 рублей.