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Курс доллара на 17 декабря упал до минимума с начала сентября

Киев, Четверг 17 декабря 2020 07:45
Курс доллара на 17 декабря упал до минимума с начала сентября
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар подешевел еще на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 17 декабря установлен на таком уровне: 27,7373 гривен за 1 доллар (-0,0217 грн). При этом курс доллара на 16 декабря составляет: 27,759 гривен за 1 доллар.

Курс доллара на 17 декабря упал до минимума с начала сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс упал до минимума за три месяца. В последний раз ниже курс был 7 сентября - 27,7325 гривен за доллар.

Курс доллара на 17 декабря упал до минимума с начала сентября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 27,68 гривен за доллар, курс в покупке до 27,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 33,65 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.

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