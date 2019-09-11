Курс доллара 11 сентября: наличный рынок, межбанк, НБУ

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 сентября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 25,10 гривен за доллар, курс евро вырос на 4 копейки до 27,76 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,84 (24,80 - 10 сентября), продажи - 25,10 (25,05 - 10 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,29 (27,26 - 10 сентября), продажи - 27,76 (27,72 - 10 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 10 сентября), продажи 3,85 (3,84 - 10 сентября) грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,70-25,20 грн/доллар, немного снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек - 24,95 гривен за доллар, курс в покупке - 24,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 27,53 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,97 гривен за доллар, повысил его по сравнению с 10 сентября (24,85). Таким образом, официальный курс на 12 сентября будет установлен примерно на этом же уровне.

Аналитики прогнозируют на текущую неделю незначительное снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,0/25,2 грн.

Как отметили в НБУ, благоприятная ситуация на валютном рынке в августе 2019 года наблюдалась вследствие положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта, высокого урожая зерновых и умеренных объемов импорта несмотря на ослабление притока иностранных инвестиций в государственные ценные бумаги.