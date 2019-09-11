Курс долара 11 вересня: готівковий ринок, міжбанк, НБУ

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 вересня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 25,10 гривень за долар, курс євро виріс на 4 копійки до 27,76 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 24,84 (24,80 - 10 вересня), продажу - 25,10 (25,05 - 10 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,29 (27,26 - 10 вересня), продажу - 27,76 (27,72 - 10 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 10 вересня), продажу 3,85 (3,84 - 10 вересня) грн за 10 рублів.

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,70-25,20 грн/долар, трохи зменшивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок - 24,95 гривень за долар, курс купівлі - 24,92 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 27,53 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,97 гривень за долар, підвищив його у порівнянні з 10 вересня (24,85). Таким чином, офіційний курс на 12 вересня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Аналітики прогнозують на поточний тиждень незначне зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,0/25,2 грн.

Як відзначили в НБУ, сприятлива ситуація на валютному ринку у серпні 2019 року спостерігалася внаслідок позитивної цінової кон'юнктури для українського експорту, високого урожаю зернових і помірних обсягів імпорту незважаючи на ослаблення припливу іноземних інвестицій в державні цінні папери.