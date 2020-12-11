ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Курс долара на 11 грудня зріс після падіння протягом тижня

Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 07:45
Курс долара на 11 грудня зріс після падіння протягом тижня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 11 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,07 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 грудня встановлено на такому рівні: 28,075 гривень за 1 долар (-0,0422 грн). При цьому курс долара на 10 грудня становить: 28,0406 гривень за 1 долар.

Курс долара на 11 грудня зріс після падіння протягом тижня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс виріс після зниження протягом шести днів поспіль.

Курс долара на 11 грудня зріс після падіння протягом тижня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 10 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,11 гривень за долар, курс купівлі до 28,09 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,97 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News

Курс долара Новини України Економіка Курс доларакурс НБУКурс гривні

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся