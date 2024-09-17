Курс долара зростає сьомий день поспіль

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає на сьомий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 18 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4100 грн за 1 долар (+0,0509 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 46,1245 гривень за 1 євро (+0,1166 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 2 копійки до 41,46-41,48 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 25 копійок до 41,85 гривні.

Прогноз курсу

Середній курс долара, який закладають до бюджетів на 2025 рік керівники компаній-членів Європейської бізнес-асоціації, становлять 44 грн/долар. У 2024 році бізнеси закладали 41 грн/долар, а у 2023 році – 43 грн/долар.

Очікування бізнесу дещо кращі за цифру, яку Кабмін заклав у проєкт бюджету на 2025 рік (45 грн/долар).