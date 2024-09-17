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Курс долара зростає сьомий день поспіль

Україна, Вівторок 17 вересня 2024 15:46
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Курс долара зростає сьомий день поспіль Фото: курс долара виріс на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає на сьомий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 18 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4100 грн за 1 долар (+0,0509 грн).

Курс долара зростає сьомий день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 46,1245 гривень за 1 євро (+0,1166 грн).

Курс долара зростає сьомий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 2 копійки до 41,46-41,48 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Курс долара зростає сьомий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 25 копійок до 41,85 гривні.

Прогноз курсу

Середній курс долара, який закладають до бюджетів на 2025 рік керівники компаній-членів Європейської бізнес-асоціації, становлять 44 грн/долар. У 2024 році бізнеси закладали 41 грн/долар, а у 2023 році – 43 грн/долар.

Очікування бізнесу дещо кращі за цифру, яку Кабмін заклав у проєкт бюджету на 2025 рік (45 грн/долар).

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