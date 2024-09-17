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Курс доллара растет седьмой день подряд

Украина, Вторник 17 сентября 2024 15:46
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Курс доллара растет седьмой день подряд Фото: курс доллара вырос на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает седьмой день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 18 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,4100 гривен за 1 доллар (+0,0509 грн).

Курс доллара растет седьмой день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 46,1245 гривен за 1 евро (+0,1166 грн).

Курс доллара растет седьмой день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 41,46-41,48 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Курс доллара растет седьмой день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 25 копеек до 41,85 гривен.

Прогноз курса

Средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на 2025 год руководители компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации, составляет 44 грн/доллар. В 2024 году бизнесы закладывали 41 грн/доллар, а в 2023 году – 43 грн/доллар.

Ожидания бизнеса несколько лучше, чем цифра, которую Кабмин заложил в проект бюджета на 2025 год (45 грн/доллар).

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