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Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 20 квітня

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Україна, Четвер 20 квітня 2023 11:30
Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 20 квітня Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 квітня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 38,20 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,65 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,60 грн (37,55 – 19 квітня)
  • продаж – 38,20 грн (38,15 – 19 квітня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,85 грн (40,80 грн – 19 квітня),
  • продаж – 41,65 грн (41,60 – 19 квітня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,40 грн (8,30 – 19 квітня),
  • продаж – 8,90 грн (8,75 – 19 квітня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 20 квітня становить 39,9677 грн за євро (-0,1389 грн).

Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 20 квітня

Нагадаємо, за даними НБУ, ситуація на валютному ринку України останнім часом покращала. Це стосується як готівкового, так і безготівкового сегмента.

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