Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 20 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 апреля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 38,20 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,65 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 20 апреля составляет 39,9677 гривен за евро (-0,1389 гривен).

Напомним, по данным НБУ, ситуация на валютном рынке Украины в последнее время улучшилась. Это касается как наличного, так и безналичного сегмента.

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