Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 20 апреля
В обменных пунктах Украины сегодня, 20 апреля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 38,20 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,65 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 37,60 грн (37,55 - 19 апреля)
- продажа - 38,20 грн (38,15 - 19 апреля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,85 грн (40,80 грн - 19 апреля),
- продажа - 41,65 грн (41,60 - 19 апреля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,40 грн (8,30 - 19 апреля),
- продажа - 8,90 грн (8,75 - 19 апреля) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 20 апреля составляет 39,9677 гривен за евро (-0,1389 гривен).
Напомним, по данным НБУ, ситуация на валютном рынке Украины в последнее время улучшилась. Это касается как наличного, так и безналичного сегмента.
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