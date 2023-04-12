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Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 12 квітня

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Україна, Середа 12 квітня 2023 11:12
Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 12 квітня Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 квітня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 38,00 гривень за долар. Курс євро збільшився на 10 копійок до 41,10 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,40 грн (37,35 – 11 квітня)
  • продаж – 38,00 грн (37,95 – 11 квітня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,40 грн (40,30 – 11 квітня),
  • продаж – 41,10 грн (41,00 – 11 квітня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 11 квітня),
  • продаж – 8,75 грн (8,75 – 11 квітня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 12 квітня становить 39,8835 грн за євро (+0,0585 грн).

Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 12 квітня

Нагадаємо, курс долара до гривні суттєво знизився і напередодні Великодня опустився нижче за 38 гривень за долар. Чи збережеться ця тенденція після свят уже залежатиме від багатьох факторів.

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