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Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 12 апреля

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Украина, Среда 12 апреля 2023 11:12
Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 12 апреля Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 апреля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 38,00 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 41,10 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,40 грн (37,35 - 11 апреля)
  • продажа - 38,00 грн (37,95 - 11 апреля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,40 грн (40,30 - 11 апреля),
  • продажа - 41,10 грн (41,00 - 11 апреля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 11 апреля),
  • продажа - 8,75 грн (8,75 - 11 апреля) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 12 апреля составляет 39,8835 гривен за евро (+0,0585 гривен).

Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 12 апреля

Напомним, курс доллара к гривне существенно снизился и в канун Пасхи опустился ниже 38 гривен за доллар. Сохранится ли эта тенденция после праздников, уже будет зависеть от многих факторов.

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