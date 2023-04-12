Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 12 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 апреля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 38,00 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 41,10 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 12 апреля составляет 39,8835 гривен за евро (+0,0585 гривен).

Напомним, курс доллара к гривне существенно снизился и в канун Пасхи опустился ниже 38 гривен за доллар. Сохранится ли эта тенденция после праздников, уже будет зависеть от многих факторов.

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