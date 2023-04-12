Курс доллара растет: сколько стоит валюта в Украине 12 апреля
В обменных пунктах Украины сегодня, 12 апреля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 38,00 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 41,10 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 37,40 грн (37,35 - 11 апреля)
- продажа - 38,00 грн (37,95 - 11 апреля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,40 грн (40,30 - 11 апреля),
- продажа - 41,10 грн (41,00 - 11 апреля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,30 грн (8,30 - 11 апреля),
- продажа - 8,75 грн (8,75 - 11 апреля) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 12 апреля составляет 39,8835 гривен за евро (+0,0585 гривен).
Напомним, курс доллара к гривне существенно снизился и в канун Пасхи опустился ниже 38 гривен за доллар. Сохранится ли эта тенденция после праздников, уже будет зависеть от многих факторов.
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