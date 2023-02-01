Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 1 лютого

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 лютого 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,55 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 43,75 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 1 лютого становить 39,5947 грн за євро (-0,2815 грн).

Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України має достатній рівень золотовалютних резервів для утримання офіційного курсу гривні до долара на рівні 36,6 гривень. З його слів, приводів для девальвації немає.

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