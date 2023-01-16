Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 16 січня

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 січня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,60 гривень за долар. Курс євро зріс на 20 копійок до 43,25 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 16 січня становить 39,5361 грн за євро (+0,1791 грн).

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

Нагадаємо, у НБУ заявили, що фіксація офіційного курсу гривні щодо долара під час війни дозволила зберегти контроль над інфляцією. Курс залишається якорем для економіки.

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