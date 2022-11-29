Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 29 листопада

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 листопада 2022 року, курс долара у продажу зріс на 10 копійок до 40,45 гривень за долар. Курс євро зріс на 15 копійок до 41,40 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 29 листопада становить 38,302 грн за євро (+0,3420 грн).
Нагадаємо, ситуація на міжбанківському валютному ринку минулого тижня погіршилась. НБУ збільшив продаж доларів у 2,4 рази.
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