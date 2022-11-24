Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 24 листопада

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 листопада 2022 року, курс долара у продажу зріс на 15 копійок до 40,55 гривень за долар. Курс євро зріс на 20 копійок до 41,25 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 24 листопада складає 37,7461 грн за євро (+0,1920 грн.).
Нагадаємо, що на міжбанківському ринку минулого тижня (7-11 листопада) спостерігалося збільшення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків.
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