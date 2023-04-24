Курс долара зростає на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 24 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 квітня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 38,35 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,90 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 37,75 грн (37,70 – 21 квітня)

продаж – 38,35 грн (38,30 – 21 квітня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 41,10 грн (41,05 грн – 21 квітня),

продаж – 41,90 грн (41,85 – 21 квітня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,40 грн (8,30 – 21 квітня),

продаж – 8,90 грн (8,75 – 21 квітня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). У той же час курс євро на 24 квітня становить 40,1505 грн за євро (+0,0841 грн).