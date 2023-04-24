ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Курс доллара растет в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 24 апреля

Новина українською →
Украина, Понедельник 24 апреля 2023 11:00
Курс доллара растет в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 24 апреля Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 апреля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 38,35 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,90 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,75 грн (37,70 - 21 апреля)
  • продажа - 38,35 грн (38,30 - 21 апреля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 41,10 грн (41,05 грн - 21 апреля),
  • продажа - 41,90 грн (41,85 - 21 апреля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,40 грн (8,30 - 21 апреля),
  • продажа - 8,90 грн (8,75 - 21 апреля) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 24 апреля составляет 40,1505 гривен за евро (+0,0841 гривен).

Курс доллара растет в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 24 апреля

Напомним, ситуация на валютном рынке ухудшилась. На прошлой неделе НБУ увеличил продажу долларов из резервов 2,3 раза до 560 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Россияне наступают на трех направлениях, ВСУ отразили 60 атак, - Генштаб
Россияне наступают на трех направлениях, ВСУ отразили 60 атак, - Генштаб
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году