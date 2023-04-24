Курс доллара растет в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 24 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 апреля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 38,35 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,90 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 37,75 грн (37,70 - 21 апреля)

продажа - 38,35 грн (38,30 - 21 апреля) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 41,10 грн (41,05 грн - 21 апреля),

продажа - 41,90 грн (41,85 - 21 апреля) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,40 грн (8,30 - 21 апреля),

продажа - 8,90 грн (8,75 - 21 апреля) за злотый. Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 24 апреля составляет 40,1505 гривен за евро (+0,0841 гривен).