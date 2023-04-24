Курс доллара растет в начале недели: сколько стоит валюта в Украине 24 апреля
В обменных пунктах Украины сегодня, 24 апреля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 38,35 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,90 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 37,75 грн (37,70 - 21 апреля)
- продажа - 38,35 грн (38,30 - 21 апреля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 41,10 грн (41,05 грн - 21 апреля),
- продажа - 41,90 грн (41,85 - 21 апреля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,40 грн (8,30 - 21 апреля),
- продажа - 8,90 грн (8,75 - 21 апреля) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 24 апреля составляет 40,1505 гривен за евро (+0,0841 гривен).
Напомним, ситуация на валютном рынке ухудшилась. На прошлой неделе НБУ увеличил продажу долларов из резервов 2,3 раза до 560 млн долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.