Курс долара зростає на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 7 листопада

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 листопада 2022 року, курс долара у продажу зріс на 15 копійок до 40,55 гривень за долар. Курс євро зріс на 20 копійок до 39,65 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 7 листопада становить 35,9817 грн за євро (+0,3529 грн).
Нагадаємо, ситуація на безготівковому валютному ринку погіршилася за останній тиждень. НБУ збільшив продаж доларів майже вдвічі до 394 млн доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.