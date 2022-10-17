Курс долара зростає після падіння минулого тижня: скільки коштує валюта 17 жовтня
В обмінних пунктах України сьогодні, 17 жовтня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,95 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 39,50 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 40,05 грн (39,95 – 17 жовтня)
- продаж – 40,95 грн (40,90 – 17 жовтня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 38,25 грн (38,25 – 17 жовтня),
- продаж – 39,50 грн (39,55 – 17 жовтня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,00 грн (8,05 – 17 жовтня),
- продаж – 8,50 грн (8,50 – 17 жовтня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 17 жовтня становить 35,5337 грн за євро (-0,0969 грн).
Нагадаємо, на безготівковому ринку ситуація минулого тижня стабілізувалася . НБУ продав на міжбанку 605 млн. доларів, тоді як тижнем раніше - 608 млн. доларів.
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