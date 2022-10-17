Курс долара зростає після падіння минулого тижня: скільки коштує валюта 17 жовтня

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 жовтня 2022 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,95 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 39,50 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 40,05 грн (39,95 – 17 жовтня)

продаж – 40,95 грн (40,90 – 17 жовтня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 38,25 грн (38,25 – 17 жовтня),

продаж – 39,50 грн (39,55 – 17 жовтня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,00 грн (8,05 – 17 жовтня),

продаж – 8,50 грн (8,50 – 17 жовтня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 17 жовтня становить 35,5337 грн за євро (-0,0969 грн).