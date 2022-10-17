ua ru
Пн, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Курс доллара растет после падения на прошлой неделе: сколько стоит валюта 17 октября

Новина українською →
Украина, Понедельник 17 октября 2022 12:10
Курс доллара растет после падения на прошлой неделе: сколько стоит валюта 17 октября Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 17 октября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,95 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 39,50 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,05 грн (39,95 - 17 октября)
  • продажа - 40,95 грн (40,90 - 17 октября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 38,25 грн (38,25 - 17 октября),
  • продажа - 39,50 грн (39,55 - 17 октября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,00 грн (8,05 - 17 октября),
  • продажа - 8,50 грн (8,50 - 17 октября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 17 октября составляет 35,5337 гривен за евро (-0,0969 грн).

Курс доллара растет после падения на прошлой неделе: сколько стоит валюта 17 октября

Напомним, на безналичном рынке ситуация на прошлой неделе стабилизировалась. НБУ продал на межбанке 605 млн долларов, тогда как неделей ранее - 608 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
DAILY
Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины