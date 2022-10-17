Курс доллара растет после падения на прошлой неделе: сколько стоит валюта 17 октября
В обменных пунктах Украины сегодня, 17 октября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,95 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 39,50 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 40,05 грн (39,95 - 17 октября)
- продажа - 40,95 грн (40,90 - 17 октября) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 38,25 грн (38,25 - 17 октября),
- продажа - 39,50 грн (39,55 - 17 октября) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,00 грн (8,05 - 17 октября),
- продажа - 8,50 грн (8,50 - 17 октября) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 17 октября составляет 35,5337 гривен за евро (-0,0969 грн).
Напомним, на безналичном рынке ситуация на прошлой неделе стабилизировалась. НБУ продал на межбанке 605 млн долларов, тогда как неделей ранее - 608 млн долларов.
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