Курс доллара растет после падения на прошлой неделе: сколько стоит валюта 17 октября

В обменных пунктах Украины сегодня, 17 октября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,95 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 39,50 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 40,05 грн (39,95 - 17 октября)

продажа - 40,95 грн (40,90 - 17 октября) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 38,25 грн (38,25 - 17 октября),

продажа - 39,50 грн (39,55 - 17 октября) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,00 грн (8,05 - 17 октября),

продажа - 8,50 грн (8,50 - 17 октября) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 17 октября составляет 35,5337 гривен за евро (-0,0969 грн).