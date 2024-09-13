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Курс доллара растет пятый день подряд

Украина, Пятница 13 сентября 2024 15:44
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Курс доллара растет пятый день подряд Фото: курс доллара вырос на 4 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает пятый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 16 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3171 гривен за 1 доллар (+0,0428 грн).

Курс доллара растет пятый день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,7959 гривен за 1 евро (0,3364 грн).

Курс доллара растет пятый день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 41,31-41,33 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Курс доллара растет пятый день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,50 гривен.

Прогноз курса

Девальвационные ожидания в Украине ухудшаются. Финансовые аналитики, банкиры, руководители предприятий прогнозируют рост курса доллара по отношению к гривне в течение следующих 12 месяцев.

По информации НБУ, в сентябре финансовые аналитики ожидают курс 43,98 грн/доллар. Это выше, чем предыдущий прогноз за август (43,36 грн/доллар).

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