Курс долара зростає другий день поспіль

Офіційний курс на 11 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,1400 грн за 1 долар (+0,0452 грн).

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Курс євро становитиме 45,3774 гривень за 1 євро (-0,0056 грн).

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На міжбанку сьогодні курс виріс на 4 копійки до 41,18-41,20 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,40 грн.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, вересень є дуже важливим місяцем для валютного ринку.

За його словами, з 9 по 15 вересня коридори допустимих валютних змін на міжбанку становитимуть 41-41,6 грн/долар та 44-46 грн/євро, на готівковому ринку – 41,2-41,8 грн/долар та 44-46,5 грн/євро.