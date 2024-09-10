Курс доллара растет второй день подряд

Официальный курс на 11 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,1400 гривен за 1 доллар (+0,0452 грн).

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Курс евро составит 45,3774 гривен за 1 евро (-0,0056 грн).

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На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 41,18-41,20 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,40 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, сентябрь является очень важным месяцем для валютного рынка.

По его словами, с 9 по 15 сентября коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 41-41,6 грн/доллар и 44-46 грн/евро, на наличном рынке – 41,2-41,8 грн/доллар и 44-46,5 грн/евро.