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Курс долара зростає другий день поспіль

Фото: курс долара виріс на 17 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 4 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,264 грн за 1 долар (+0,1664 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,5431 гривень за 1 євро (+0,0809 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 41,33-41,35 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,40 грн.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, основні характеристики валютного ринку з 2 по 8 вересня будуть такими: коридори допустимих валютних змін на міжбанку становитимуть 41-41,6 грн/долар та 44-46 грн/євро, на готівковому ринку – 41,2-41,8 грн/долар та 44-46,5 грн/євро.

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