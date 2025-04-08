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Курс долара зріс після падіння до мінімуму за вісім місяців

Фото: курс долара зріс на 9 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після мінімуму з початку вересня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 9 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,174 гривень за 1 долар (+0,0933 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 45,0258 гривень за 1 євро (-0,0274 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 10 копійок до 41,17-41,10 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,20 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, незважаючи на інформаційний галас і військові ризики, валютний ринок України залишається врівноваженим.

Також Лісовий не виключає, що напередодні Великодня в банках і обмінних пунктах може зрости пропозиція, оскільки частина громадян продає валюту, щоб зробити необхідні святкові закупівлі.

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Курс долара