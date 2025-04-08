Курс доллара вырос после падения до минимума за восемь месяцев

Официальный курс на 9 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,174 гривен за 1 доллар (+0,0933 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 45,0258 гривен за 1 евро (-0,0274 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 41,17-41,10 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,20 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, несмотря на информационный шум и военные риски, валютный рынок Украины остается уравновешенным.

Также Лесовой не исключает, что накануне Пасхи в банках и обменных пунктах может вырасти предложение, поскольку часть граждан продает валюту, чтобы сделать необходимые праздничные закупки.