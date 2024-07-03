Курс долара зріс до нового історичного максимуму

Національний банк України підвищив курс долара до гривні до нового історичного максимуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 4 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,7599 грн за 1 долар (+0,1063 грн).
Попередній максимум було зафіксовано лише 3 липня – 40,7476.
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Курс євро становитиме 43,8495 гривень за 1 євро (+0,1518 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс упав на 7 копійок до 40,69-40,73 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,00 гривень.
Аналітики прогнозують зростання курсу долара до кінця 2024 року. Однак воно буде помірним.
Згідно з прогнозом заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослава Жаліло, достатній приплив зовнішньої допомоги стабілізує девальваційні очікування. За його словами, традиційна осіння хвиля девальвації може бути слабшою, або не станеться взагалі.