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Курс доллара вырос до нового исторического максимума

Украина, Среда 03 июля 2024 15:44
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Курс доллара вырос до нового исторического максимума Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до нового исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 4 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,7599 гривен за 1 доллар (+0,1063 грн).

Предыдущий максимум был зафиксирован только 3 июля - 40,7476.

Курс доллара вырос до нового исторического максимума

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,8495 гривен за 1 евро (+0,1518 грн).

Курс доллара вырос до нового исторического максимума

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 7 копеек до 40,69-40,73 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Курс доллара вырос до нового исторического максимума

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,00 гривен.

Прогноз курса

Аналитики прогнозируют рост курса доллара до конца 2024 года. Однако он будет умеренным.

Согласно прогнозу замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, достаточный приток внешней помощи стабилизирует девальвационные ожидания. По его словам, традиционная осенняя волна девальвации может быть слабее, или не произойдет вообще.

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