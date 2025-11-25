Курс долара знову побив рекорд

Офіційний курс долара на 26 листопада 2025 року встановлено на рівні 42,4015 гривні. Це новий історичний максимум вартості американської валюти щодо гривні. Попередній рекорд було зафіксовано днем раніше – 25 листопада, коли курс сягнув 42,37 гривні.

З початку року долар подорожчав на 38 копійок: 1 січня його вартість становила 42,02 гривні. З початку листопада зростання становило 43 копійки, адже в перший день місяця офіційний курс був на рівні 41,97 гривні за долар.

Курс долара та євро на 26 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 26 листопада становить 48,9483 гривні. Європейська валюта також зміцнилася: порівняно з показником на 25 листопада її ціна також зросла на 3 копійки.

Динаміка змін курсу євро та долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанківському ринку торги 24 листопада завершилися в діапазоні 42,47-42,50 гривні за долар. Порівняно із закриттям 21 листопада курс зріс на 23 копійки.

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку долар додав у ціні 2 копійки порівняно з показником 24 листопада: в обмінниках його продають у середньому по 42,66 гривні. Євро також подорожчало – зростання становило 5 копійок, а середній курс продажу сягнув 49,33 гривні.