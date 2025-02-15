Курс долара змінить траєкторію: банкір розповів про цікаву ситуацію на ринку

Наступного тижня (17-23 лютого) ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно спокійною та досить прогнозованою. Варто очікувати, що офіційний курс коливатиметься в коридорі 41,8-42,2 грн/долар.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"Цікавинкою ринку стане зменшення різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку майже до нуля з проєкцією до того, що готівкові курси невдовзі можуть бути навіть нижчими за міжбанківські", - сказав він.

На його думку, це стане свідченням не лише курсової стабільності, а й балансу між попитом і пропозицією, викликану позитивними економічними обставинами.

"Звісно регулятор пильнуватиме за ринком: в разі навіть натяків на якісь негативні прояви, він вживатиме ефективних заходів з курсового врівноваження (насамперед мова йде про валютні інтервенції). Крім цього, дія режиму керованої гнучкості фактично гарантує, що ринку не загрожуватимуть різкі зміни - жодних швидкісних злетів чи падінь", - сказав Лєсовий.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,8-42,2 грн/долар та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку) та 41,8-42,3 грн/долар та 43,5-45 грн/євро (на готівковому ринку).

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Економічні чинники не спричинять сум’яття на ринку. Водночас певне занепокоєння можуть виникати на готівковому ринку через, приміром, мляву зовнішньополітичну кон’юнктуру щодо підтримки України та завершення війни, або ж через інформаційний щоденний хаос. Проте навряд чи це позначиться на активності громадян, насамперед на готівковому ринку", - констатував Лєсовий.