ua ru
Вт, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Курс долара знову піднявся понад 40 гривень: скільки коштує валюта в Україні 1 листопада

Новость на русском →
Україна, Вівторок 01 листопада 2022 12:00
Курс долара знову піднявся понад 40 гривень: скільки коштує валюта в Україні 1 листопада Фото: курс долара виріс на 30 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 листопада 2022 року, курс долара у продажу зріс на 30 копійок до 40,25 гривні за долар. Курс євро зріс на 20 копійок до 39,65 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,35 грн (39,10 – 31 жовтня)
  • продаж – 40,25 грн (39,95 – 31 жовтня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 38,55 грн (38,35 – 31 жовтня),
  • продаж – 39,65 грн (39,45 – 31 жовтня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 7,90 грн (7,90 – 31 жовтня),
  • продаж – 8,40 грн (88,40 – 31 жовтня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 1 листопада становить 36,2377 грн за євро (-0,1718 грн).

Курс долара знову піднявся понад 40 гривень: скільки коштує валюта в Україні 1 листопада

Нагадаємо, Кабінет міністрів покращив прогноз щодо курсу гривні до долара у 2023 році. У проекті державного бюджету на 2023 рік до другого читання закладено курс 45,8 гривні на кінець року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Що буде із зарплатами українців: прогноз уряду на 2023 рік
Що буде із зарплатами українців: прогноз уряду на 2023 рік
DAILY
Західний фронт. Чи вистачить терпіння США та Британії до перемоги України у війні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Західний фронт. Чи вистачить терпіння США та Британії до перемоги України у війні