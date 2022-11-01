Курс долара знову піднявся понад 40 гривень: скільки коштує валюта в Україні 1 листопада
В обмінних пунктах України сьогодні, 1 листопада 2022 року, курс долара у продажу зріс на 30 копійок до 40,25 гривні за долар. Курс євро зріс на 20 копійок до 39,65 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,35 грн (39,10 – 31 жовтня)
- продаж – 40,25 грн (39,95 – 31 жовтня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 38,55 грн (38,35 – 31 жовтня),
- продаж – 39,65 грн (39,45 – 31 жовтня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 7,90 грн (7,90 – 31 жовтня),
- продаж – 8,40 грн (88,40 – 31 жовтня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 1 листопада становить 36,2377 грн за євро (-0,1718 грн).
Нагадаємо, Кабінет міністрів покращив прогноз щодо курсу гривні до долара у 2023 році. У проекті державного бюджету на 2023 рік до другого читання закладено курс 45,8 гривні на кінець року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.