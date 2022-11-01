ua ru
Вт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Курс доллара снова поднялся выше 40 гривен: сколько стоит валюта в Украине 1 ноября

Новина українською →
Украина, Вторник 01 ноября 2022 12:00
Курс доллара снова поднялся выше 40 гривен: сколько стоит валюта в Украине 1 ноября Фото: курс доллара вырос на 30 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 ноября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 30 копеек до 40,25 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 39,65 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,35 грн (39,10 - 31 октября)
  • продажа - 40,25 грн (39,95 - 31 октября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 38,55 грн (38,35 - 31 октября),
  • продажа - 39,65 грн (39,45 - 31 октября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,90 грн (7,90 - 31 октября),
  • продажа - 8,40 грн (88,40 - 31 октября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 1 ноября составляет 36,2377 гривен за евро (-0,1718 грн).

Курс доллара снова поднялся выше 40 гривен: сколько стоит валюта в Украине 1 ноября

Напомним, Кабинет министров улучшил прогноз по курсу гривны к доллару в 2023 году. В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению заложен курс 45,8 гривен на конец года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Что будет с зарплатами украинцев: прогноз правительства на 2023 год
Что будет с зарплатами украинцев: прогноз правительства на 2023 год
DAILY
Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне