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Курс долара знизився після зростання протягом чотирьох днів поспіль

Україна, Середа 12 червня 2024 15:44
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Курс долара знизився після зростання протягом чотирьох днів поспіль Фото: курс долара впав на 7 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання протягом чотирьох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 13 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,4441 грн за 1 долар (-0,0737 грн).

Курс долара знизився після зростання протягом чотирьох днів поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,532 гривень за 1 євро (+0,0726 грн).

Курс долара знизився після зростання протягом чотирьох днів поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 5 копійок до 40,49-40,52 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Курс долара знизився після зростання протягом чотирьох днів поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився - 40,90 гривень.

Ситуація на ринку

За даними НБУ, підвищений попит на валюту призвів до зростання курсу долара. Також зросла різниця між готівковим та офіційним курсами, проте вона знаходилася у прийнятних межах, не перевищуючи 1,4%.

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