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Курс доллара снизился после роста в течение четырех дней подряд

Украина, Среда 12 июня 2024 15:44
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Курс доллара снизился после роста в течение четырех дней подряд Фото: курс доллара упал на 7 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение четырех дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,4441 гривен за 1 доллар (-0,0737 грн).

Курс доллара снизился после роста в течение четырех дней подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,532 гривен за 1 евро (+0,0726 грн).

Курс доллара снизился после роста в течение четырех дней подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 40,49-40,52 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Курс доллара снизился после роста в течение четырех дней подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 40,90 гривен.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, повышенный спрос на валюту привел к росту курса доллара. Также выросла разница между наличным и официальным курсами, однако она находилась в приемлемых пределах, не превышая 1,4%.

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